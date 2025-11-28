Орловца обвиняют в получении пенсии за умершего

28.11.2025 | 14:00 Криминал, Новости

Дело рассмотрит Урицкий районный суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В мошенничестве обвиняется местный житель. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

По версии следствия, орловец воспользовался банковской карточкой своего отчима, который являлся пенсионером и получал ежемесячную выплату по инвалидности. Мужчина не сообщил в уполномоченные органы о кончине своего родственника.

Уже умершему пенсионеру продолжали начислять пенсию целых четыре с половиной года. Предполагается, что с августа 2020-го по январь 2025-го его приёмный сын похитил у государства около 1,6 миллиона рублей.

