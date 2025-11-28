На Орловщине пропали мать с дочерью

Женщине всего 25, ребёнок является малолетним.

Пропавшую зовут Ева Викторовна Ожигина.

Известно, что 25 ноября она ушла из дома вместе с дочерью. До настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным.

Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Сармат», ссылаясь на службу регистрации несчастных случаев Орловской области.

Всех, кто знает, где находятся пропавшие, или просто видел их в эти дни, просят сообщить информацию по телефонам полиции (8 (4862) 43-32-32 или 02) либо по номеру дежурной службы «Сармата» (8 (4862) 222-301).

ИА «Орелград»