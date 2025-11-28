На Орловщине пропали мать с дочерью

28.11.2025 | 10:49 Важное, Новости, Происшествия

Женщине всего 25, ребёнок является малолетним.

vk.com/sarmat

Пропавшую зовут Ева Викторовна Ожигина.

Известно, что 25 ноября она ушла из дома вместе с дочерью. До настоящего времени её местонахождение остаётся неизвестным.

Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Сармат», ссылаясь на службу регистрации несчастных случаев Орловской области.

Всех, кто знает, где находятся пропавшие, или просто видел их в эти дни, просят сообщить информацию по телефонам полиции (8 (4862) 43-32-32 или 02) либо по номеру дежурной службы «Сармата» (8 (4862) 222-301).

vk.com/sarmat

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU