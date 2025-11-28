Участников операции «Поток» наградили в орловском облсовете

Это произошло на сегодняшней сессии Орловского областного Совета.

Участников СВО отметили памятными медалями регионального парламента.

Максим Гусаров и Евгений Варламов были демобилизованы в 2023 году. Но в связи с вторжением противника в Курскую область наши орловцы, 25-летний Гусаров и 29-летний Варламов, вновь отправились на военную службу в составе штурмовой бригады ветеранов. Также добровольцем в бригаду вошел 67-летний Андрей Валериевич Баранов, начальник штаба Орловского аэроклуба ДОСАФ России.

В ходе подготовки знаменитой операции «Поток» перед каждым добровольцем была поставлена задача, сравнимая с подвигом. Командование направило Гусарова Максима и Варламова Евгения с их боевыми товарищами по газовой трубе на крайнюю точку на расстоянии около 12 километров. В их задачу входила подготовка выхода десанта из трубы.

Расчет был на три дня, но ребята провели там 14 суток. Последнюю неделю – без воды и продовольствия. Они не просто выжили, но и выполнили боевую задачу – выкопали выход из-под земли протяженностью несколько метров, по которому штурмовики вышли в тыл противника, чтобы освободить Суджу.

Уже во время штурма Максим и Евгений прикрывали товарищей, оказывали помощь раненым. Андрей Валериевич Баранов обеспечивал охрану позиций, а также доставку через простреливаемые пространства и заминированные противником поля всех видов снабжения, необходимых для выполнения работ по подготовке и проведению десантной операции.

После освобождения Курской области орловцы вернулись к мирной жизни.

ИА “Орелград”