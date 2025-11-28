Промышленности Мценска предрекли бурный рост

По оценкам местных властей, прирост показателей превысит 10 процентов.

Администрация Мценска озвучила предварительные итоги по основным направлениям социально-экономического развития города за 9 месяцев 2025 года. Из отчета властей следует, что в промышленном комплексе города крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств за отчетный период времени было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 25,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост показателей составил 37,7 процента.

«Рост объемов отгруженной продукции связан с увеличением объемов производства металлургической продукции (146,4 процента к январю-сентябрю 2024 года) и готовых металлических изделий, кроме машин и механизмов (в 2,6 раза к январю-сентябрю 2024 года)», – говорится в отчете администрации Мценска. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объем отгруженных товаров за отчетный период составил 438,4 миллиона рублей, или 104,3 процента к уровню прошлого года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгруженных товаров за отчетный период составил 137,2 миллиона рублей, или 112,2 процента к уровню аналогичного периода 2024 года. Ожидаемые итоги таковы: промышленное производство в 2025 году продолжит расти. По оценке городской администрации, прирост составит 10,4 процента. Роста показателей ожидают за счет продолжающего роста в обрабатывающей промышленности, где ведущими будут машиностроительный комплекс и металлургия. Также местные власти рассчитывают на сохраняющийся рост в пищевой промышленности.

