Бюджет Ливен увеличили без роста дефицита

Городские парламентарии внесли в бюджет очередные поправки.

Как сообщает администрация города Ливны, депутаты Ливенского горсовета на своем очередном заседании согласовали проект внесения поправок в бюджет города на 2025 год. Так, доходы бюджета увеличены на 21,426 миллиона рублей, и теперь они составляют 1,739 миллиарда. Расходы бюджета увеличены на 21,25 миллиона рублей, или до уровня 1,863 миллиарда. Дефицит бюджета составит 124,409 миллиона рублей. В соответствии со статьей 92.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов. В данном случае дефицит местного бюджета уложился в лимиты.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2026 года остался без изменений и составляет 120 миллионов рублей. Пополнить казну Ливнам удалось в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений, которые принесли в бюджет более 19,6 миллиона рублей дополнительно. В частности, более 11,8 миллиона рублей Ливнам выделили на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свое жилье на Украине, в новых и приграничных регионах РФ. Сейчас эти переселенцы проживают в пунктах временного размещения.

Также дополнительные средства ливенская казна получила на переселение граждан из аварийного жилья, на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры и школьной системы образования, на выполнение полномочий в сфере опеки и попечительства, на организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев и др. К слову, по данным Контрольно-счетной палаты города Ливны, кредиторская задолженность местного бюджета по полномочиям городского округа по состоянию на 1 ноября 2025 года составила 37,877 миллиона рублей.

«Согласно отчетным данным по состоянию на 1 ноября 2025 года на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 47,656 миллиона рублей, из которых: собственные доходы – 31,939 миллиона рублей, средства бюджетов других уровней – 15,716 миллиона рублей, – сообщила КСП. – Задолженность муниципального образования по бюджетному кредиту по состоянию на 1 ноября 2025 года составила 29,25 миллиона рублей. Сумма задолженности муниципального образования по кредиту не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны».

ИА “Орелград”