В Орле начали благоустраивать место ЧП с коллектором

28.11.2025 | 11:45 ЖКХ, Новости, Происшествия

Ожидается, что сегодня движение по Полесской будет полностью восстановлено.

Фото: Пресс-служба Администрации Орла

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

«Основные аварийные мероприятия выполнены в полном объеме. Вчера вечером мы завершили промывку коллектора. Песчаный грунт в зоне работ был уплотнён гидромеханическим способом, что позволило добиться необходимой плотности основания», – рассказал генеральный директор «Орёлводоканала» Василий Иванов.

Сейчас здесь выполняют работы по благоустройству территории. Они включают устройство щебёночного слоя и укладку асфальтового покрытия.

После завершения благоустройства движение по улице будет полностью восстановлено. Ранее сообщалось, что ограничения должны снять сегодня.

