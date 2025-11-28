Юмор сотрудника «Орёлводоканала» оценила Мария Захарова

Официальный представитель МИД России опубликовала в своих соцсетях видео из Орла.

Это отрывок из сюжета телеканала «Истоки», посвящённый аварии на канализационном коллекторе. На нём журналист задаёт вопрос человеку, обозначенному в титрах как первый заместитель генерального директора «Орёлводоканала» Владислав Терновых.

Представитель СМИ спрашивает сотрудника предприятия, видел ли он в интернете отзывы орловчан, недовольных последствиями ЧП. В ответ тот заявляет, что во всемирной сети его интересует только порнография.

Мария Захарова опубликовала видео в своём официальном телеграм-канале. «Мне кажется, это премия Рунета – специальный приз «За всё!»», – прокомментировала она.

ИА «Орелград»