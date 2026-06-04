Жителям Орла досрочно вернули горячую воду

4.6.2026 | 14:12 Важное, ЖКХ, Новости

Испытания гидравлических сетей завершились на четыре дня раньше запланированного срока.

ИА “Орелград”

Об этом сообщили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Специалисты проверили около 300 километров тепловых сетей. Основное внимание уделялось магистральным трубопроводам, а также системам горячего водоснабжения.

Количество выявленных повреждений не превышает показателей минувшего года. Участки, которые не выдержали проверок, были отремонтированы.

«Если в вашем доме всё еще не появилась горячая вода, рекомендуем обратиться в свою управляющую компанию», – добавили в «Орловской генерации».

Напомним, горячую воду отключили 25 мая. Как обычно, услуги лишились потребители, которых обслуживает Орловская ТЭЦ. Это жители Советского, Железнодорожного и Северного районов Орла, а также, частично, Заводского.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU