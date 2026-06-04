Жителям Орла досрочно вернули горячую воду

Испытания гидравлических сетей завершились на четыре дня раньше запланированного срока.

Об этом сообщили в филиале АО «РИР Энерго» – «Орловская генерация».

Специалисты проверили около 300 километров тепловых сетей. Основное внимание уделялось магистральным трубопроводам, а также системам горячего водоснабжения.

Количество выявленных повреждений не превышает показателей минувшего года. Участки, которые не выдержали проверок, были отремонтированы.

«Если в вашем доме всё еще не появилась горячая вода, рекомендуем обратиться в свою управляющую компанию», – добавили в «Орловской генерации».

Напомним, горячую воду отключили 25 мая. Как обычно, услуги лишились потребители, которых обслуживает Орловская ТЭЦ. Это жители Советского, Железнодорожного и Северного районов Орла, а также, частично, Заводского.

ИА «Орелград»