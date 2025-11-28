В Орловской области работает федеральная комиссия по обеспечению безопасности

28.11.2025 | 10:17 Новости, Общество

Оценивают объекты топливно-энергетического комплекса.

ИА “Орелград”

О работе комиссии сообщили 28 ноября на сессии Орловского областного Совета. Из повестки был снят вопрос, касающийся сортировки и захоронения отходов. Руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области Сергей Латынин принимает  комиссию из федерального центра.

«Вы видите, объявляется ракетная опасность, вы видите, как дроны летят, – прокомментировал спикер Леонид Музалевский. – И сегодня специально приехала в Орел комиссия для того, чтобы обследовать все объекты жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК».

ИА “Орелград”


