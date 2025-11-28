Производство орловского текстиля выросло в два раза

Динамику промышленного производства в октябре 2025 года оценили статистики.

В Орловской области в октябре по сравнению с октябрем 2024 года существенный рост зафиксирован в обрабатывающем секторе экономики. Об этом сообщает Орелстат. По подсчетам статистиков, заметный рывок совершили предприятия по производству текстильных изделий – объем выпуска продукции увеличился в 2 раза. Кроме того, производство так называемых прочих готовых изделий увеличилось на 45 процентов, металлургической продукции – на 14,5 процента, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, – на 11,6 процента.

Производство кожи и изделий из нее по сравнению с прошлым годом увеличилось на 3,1 процента. В сфере добычи полезных ископаемых показатели выросли на 18 процентов по сравнению с октябрем 2024 года. Положительную динамику также продемонстрировала сфера ремонта и монтажа машин и оборудования – плюс 2,1 процента. Остальные подотрасли пока уступают своим прошлогодним показателям, причем некоторые из них просели довольно заметно.

«Сдерживающим фактором промышленного роста стали отрасли, выпускающие готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (67,3 процента к уровню 2024 года), машины и оборудования, не включенные в другие группировки (69,5 процента), электрическое оборудование (73,7 процента), мебель (74,5 процента), одежду (77,7 процента), компьютеры, электронные и оптические изделия (80 процентов), автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы (84,9 процента), резиновые и пластмассовые изделия (87,8 процента)», – перечислили в Орелстате.

Аналитики отмечают, что в целом промышленность Орловской области продолжает балансировать между стагнацией и снижением. Что характерно для всего текущего года. Так, в минувшем октябре к уровню годичной давности общий выпуск промышленных предприятий сократился на 6,6 процента, хотя месяцем ранее, в сентябре 2025 года, был зафиксирован рост на 3,9 процента. В результате падение объемов промышленного производства в целом за январь-октябрь 2025 года усилилось, индекс промышленного производства по итогам октября составил всего 95,6 процента.

«Значительное влияние на сокращение индекса в октябре 2025 года оказали два из четырех секторов: обрабатывающий (91,4 процента) и сектор водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений (65,4 процента). Сырьевой и энергетический секторы, напротив, продемонстрировали значительный рост – 118 и 111,8 процента к октябрю 2024 года соответствен», – подытожили в Орелстате.

ИА “Орелград”