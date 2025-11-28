Во Мценском районе финансово помогут пострадавшим от терактов

Соответствующее решение приняли районные депутаты.

Депутаты Мценского райсовета приняли решение о предоставлении финансовой помощи гражданам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов. Действие документа распространяется только на пострадавших на территории Мценского района. Из решении следует, что администрация Мценского района обязана участвовать в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий терактов, в том числе посредством оказания финансовой помощи гражданам, которым был причинен ущерб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, ракет, взрывов других взрывоопасных предметов и других видов террористических актов.

Финансовая помощь гражданам, чьи транспортные средства пострадали от теракта, предоставляется в размере стоимости причиненных повреждений, но не более 100 тысяч рублей на одно транспортное средство при его повреждении и не более 500 тысяч рублей на одно транспортное средство при его утрате. До 100-200 тысяч рублей выплатят гражданам в связи с утратой имущества: в зависимости от степени утраты. Речь идет об имуществе первой необходимости.

Под таковым в решении депутатского корпуса «минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности». Он включает в себя: предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая или электроплита и шкаф для посуды; предметы мебели для приема пищи – стол и стул, табуретка; предметы мебели для сна – кровать и диван; предметы средств информирования граждан – телевизор и радио; предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел, переносная печь.

Также положена финансовая помощь, на основании экспертного заключения, в размере не более 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади поврежденного индивидуального жилого дома (включая стоимость экспертного заключения). Она положена физическим лицам, являющимся собственниками индивидуальных жилых домов и помещений в многоквартирных домах, пострадавших от террористических атак.

На приобретение или строительство жилья взамен утраченного в результате террористических атак будут выплачивать не более 5 миллионов рублей, включая стоимость экспертного заключения. Окончательная сумма будет определяться из расчета площади утраченного жилья и показателя рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади, установленной приказом Минстроя России на дату утраты жилого помещения.

ИА “Орелград”