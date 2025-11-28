Десятки нелегальных мигрантов выдворены из Орловской области

Оперативные данные обнародовали полиция и приставы.

Как сообщает Управление МВД России по Орловской области, за 10 месяцев 2025 года в целях повышения эффективности контроля за иностранными гражданами, соблюдения ими режима пребывания и осуществления трудовой деятельности, сотрудники регионального Управления по вопросам миграции провели 278 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1925 административных правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности.

«По материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 333 уголовных дела по ст. ст. 322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ (организация каналов нелегальной миграции, фиктивная регистрация или постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ), – следует из информации УМВД России по Орловской области. – В рамках установленных полномочий утверждено 99 решений о депортации иностранных граждан, 45 иностранцев депортированы из России; въезд в РФ закрыт 321 лицу данной категории».

В свою очередь Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области сообщило, что за 10 месяцев 2025 года сотрудники этого ведомства выдворили за пределы Российской Федерации 110 незаконных мигрантов, нарушивших правила пребывания на территории нашей страны. Среди выдворенных иностранцев: граждане Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки.

«Иностранные граждане были признаны виновными в нарушении правил въезда, режима пребывания в Российской Федерации либо в незаконном осуществлении трудовой деятельности на территории нашей страны, – уточнили в пресс-службе УФССП. – Нелегальным мигрантам было назначено принудительное выдворение за пределы Российской Федерации, которое осуществляли должностные лица Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области».

В Управлении также пояснили, что процесс принудительного выдворения предусматривает оформление необходимых документов, препровождение до места прохождения государственной границы Российской Федерации и последующую официальную передачу мигрантов сотрудникам пограничной службы ФСБ. «Выдворенным лицам запрещено пересекать российскую границу в течение последующих пяти лет. В случае повторного незаконного проникновения в Россию нелегал рискует столкнуться с серьезными последствиями вплоть до привлечения к уголовной ответственности», – подчеркнули в службе судебных приставов.

ИА “Орелград”