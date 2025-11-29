На Орловщине начало расти количество безработных

Число официальных безработных увеличилось на 2 процента.

В Орловской области по состоянию на 1 октября 2025 года численность официально зарегистрированных безработных увеличилась по сравнению с 1 октября 2024 года на 2,2 процента. Уровень фиксированной безработицы при этом составил 0,3 процента, как и годом ранее. Впрочем, в численном выражении ситуация не выглядит тревожной. Если на 1 октября 2024 года в регионе насчитывалось 1034 официально зарегистрированных безработных, то в этом году на туже дату их количество увеличилось до 1057 человек.

Правда, в октябре 2024 года в регионе было зафиксировано снижение количества официальных безработных на 35,8 процента по сравнению с аналогичной датой 2023 года. По данным областного управления труда и занятости, к началу октября 2025 года в органах службы занятости населения региона состояли на учете 1,3 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан, но около 200 человек из них не имели статуса безработного. А пособие по безработице получали около 900 человек.

«В сентябре 2025 года получили статус безработного 273 человека, что на 13,3 процента больше, чем в сентябре 2024 года. Трудоустроено за месяц 213 человек, что на 31,5 процента больше численности трудоустроенных безработных годом ранее. В сентябре 2025 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек», – подсчитали в Орелстате.

Потребность работодателей в работниках, заявленная ими в органы службы занятости населения, по итогам сентября составила 12 549 вакансий. Она снизилась по сравнению с июлем и августом 2025 года, когда в региональной базе данных содержались сведения более чем о 13 тысячах свободных рабочих мест. А менее 11 тысяч свободных вакансий на региональном рынке труда в этом году было зафиксировано только в июне, когда орловцам предлагали «всего» 10 945 вакансии. Таким образом, фактически на протяжении всего 2025 года количество свободных рабочих мест в регионе примерно в 10-12 раз превышало количество официальных безработных.

