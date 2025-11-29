Орловцев позвали в мир животных

Тематическая выставка пройдет в областной библиотеке.

Книжная выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» будет работать с 30 ноября по 10 декабря в отделе абонемента образовательных Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Как пояснили организаторы, она приурочена к Всемирному дню домашних животных и посвящена всем одомашненным человеком животным. По замыслу организаторов, выставка должна послужить напоминанием не только орловцам, а всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

«Издания, представленные на нашей выставке, помогут совершить путешествие в удивительный мир домашних животных и узнать много нового и интересного о них, – говорят в «Бунинке». – Каких животных можно называть домашними? Когда люди приручили первые виды? Как выбрать питомца, который подойдет именно вам? Ответы на эти вопросы можно найти в справочных и учебных изданиях, практических пособиях и увлекательных художественных произведениях, вошедших в нашу подборку».

Экспонаты выставки представляют большой интерес еще и потому, что на их страницах посетители смогут найти описание видов и пород различных домашних животных, что, возможно, поможет кому-то сделать правильный выбор домашнего питомца. Кроме того, в тематической литературе содержатся полезные советы и рекомендации и об условиях успешного содержания и разведения многих популярных и экзотических разновидностей домашних питомцев – от насекомых и ящериц до кошек и собак.

«Описаны повадки, особенности поведения животных и взаимоотношения между ними. Даны профессиональные советы по лечению и оказанию первой помощи домашним животным. Вход свободный. Приглашаем всех желающих!», – резюмируют в «Бунинке». Тем временем Росстандарт утвердил первый в России национальный стандарт для площадок выгула и дрессировки собак — ГОСТ Р 72372–2025. Он вступит в силу с 1 апреля 2026 года и установит единые требования к созданию безопасной и комфортной среды для питомцев и их владельцев в городах.

«Новый документ впервые вводит стандартизированные определения ключевых понятий, таких как «инфраструктура для владельцев собак», «игровая площадка для собак» и «маршрут для прогулок с собаками». Он четко разделяет зоны по их функциональному назначению, – сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. – Разработка ГОСТа вызвана ростом числа домашних животных в городах (по разным оценкам, от 22 до 25 млн собак) и отсутствием единых правил, что приводило к использованию опасного оборудования, антисанитарии и конфликтам между жителями».

Возрастные ограничения: 12+

ИА “Орелград”