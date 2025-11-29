Владельца «никотинового» магазина крупно оштрафовали

Очередные нарушения выявили сотрудники Роспотребнадзора.

Арбитражный суд Орловской области постановил привлечь индивидуального предпринимателя из города Ливны к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с конфискацией продукции, которая ранее была арестована. Как следует из материалов административного дела, женщине принадлежит торговая точка в Ливнах.

В этом магазине внеплановую выездную проверку провели сотрудники территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области. Основанием стал сигнал, поступивший в ведомство из МО МВД России «Ливенский». Полиция сообщила, что в магазине, возможно, в продаже находится никотинсодержащая и табачная продукция с истекшим сроком годности, а также с нарушением требований законодательства Российской Федерации по обязательной маркировке таких товаров.

Интересно, что в полицию об этом сообщил инспектор отделения контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Курской таможни. Внеплановая проверка показала, что в магазине действительно продавались товары с истекшими сроками годности. В частности, по итогам проверки были арестованы два электронных средства доставки никотина, срок годности которых истек почти два года назад. Арестовано было и китайское электронное устройство, изготовленное в 2022 году. Срок его годности составляет 2 года, но совсем недавно его еще предлагали к продаже.

Еще одна электронная система доставки никотина, импортированная в нашу страну столичной фирмой, оказалась просрочена почти на полгода. Всего в реализации в магазине находилось четыре единицы никотинсодержащей продукции с истекшим сроком годности. Согласно маркировке в состав никотинсодержащей жидкости входят растительный глицерин, пропиленгликоль, никотин, бензойная кислота и ароматизаторы. По идентификационным признакам, способу применения указанная продукция относится к пищевой продукции. Суд постановил ее изъять и уничтожить.

ИА «Орелград»