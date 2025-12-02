Фермер из-за неисполненного «Агростартапа» может лишиться внедорожника

Взыскатель – департамент сельского хозяйства по Орловской области.

На аукцион выставлен Mitsubishi Pajero 2006 года выпуска, принадлежащий фермеру из Кромского района. Начальная цена – 636 тысяч рублей. Шаг аукциона -1%. Торги назначены на 29 декабря. Исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда, указано в ГИС «Торги».

Согласно опубликованному в картотеке постановлению, А. А. Маркин подал заявку на получение гранта «Агростартап» для реализации инвестиционного проекта «Комплекс по выращиванию шампиньонов». Конкурсная комиссия признала его участником программы, утвердила размер гранта и план расходования 2 970 000 рублей. При проверке 19 мая 2023 года установлено, что есть: производственное помещение (подключено к электричеству), скважина, оборудование для холодильной камеры и камер выращивания. Однако помещение не газифицировано. Все экономические показатели (объем производства, выручка, прибыль) — нулевые.

Департамент сельского хозяйства направил требование о возврате гранта. Фермер настаивал на возврате лишь 520 536 руб., которые должны были быть направлены на газификацию, но его доводы не нашли поддержки. Суд первой инстанции удовлетворил требования полностью, признав нарушение условий предоставления поддержки. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

ИА “Орелград”