Оборот орловского бизнеса вырос на девять процентов

Показатель достиг планки в 647 миллиардов рублей.

В январе-сентябре 2025 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 647,8 миллиарда рублей, что на 8,8 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2024 года. Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций, пояснили в Орелстате.

Лидером по традиции оказалась торговля. Так, оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2025 года составил 222,8 миллиарда рублей. Правда, он на 3,4 процента, в сопоставимых ценах, снизился к соответствующему периоду 2024 года. «Субъектами малого предпринимательства сформировано 28,3 процента оборота оптовой торговли», – отметили в Орелстате.

В то же время оборот розничной торговли за отчетный период времени увеличился по отношению к прошлогоднему показателю на 1,1 процента и составил 172,1 миллиарда рублей. Только в сентябре текущего года, по подсчетам статистиков, в Орловской области было реализовано товаров на 19,5 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2 процента превзошло уровень сентября предыдущего года.

На втором месте оказались предприятия сферы обрабатывающих производств, совокупный оборот которых за отчетный период времени составил 201,898 миллиарда рублей. По отношению к январю-сентябрю 2024 года показатель в данном случае увеличился на 6 процентов. Однако наиболее впечатляющий рывок совершила сфера добычи полезных ископаемых. Оборот в ней оценивается «всего» в 985,5 миллиона рублей, но по сравнению с прошлым годом он вырос в 3,1 раза.

Среди просевших отраслей обращают на себя внимание организации, работающие в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, оборот которых по сравнению с прошлым годом снизился на 10,7 процента. В сфере транспортировки и хранения оборот сократился на 3 процента.

ИА “Орелград”