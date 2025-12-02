Орловца наградили орденом за 58-часовой бой

Он сражался с врагом в Донецкой Народной Республике.

Орденом Мужества отметили нашего земляка по имени Сергей (с позывным «Чиж»).

Бой происходил в населённом пункте Весёлое в ДНР в январе 2024 года. Орловец командовал расчётом противотанковой пушки (известной как «Рапира»). Другими участниками стали ещё двое российских бойцов.

«По нашим ребятам били американская гаубица М777, «Град», танк. Позиция приняла на себя около 360 выстрелов противника. Из «Рапиры» было произведено 893 выстрела. Силами наших десантников были уничтожены восемь наёмных снайперов», – рассказала Валентина Остроушко, журналист, экс-депутат областного совета.

Двое защитников Отечества были ранены. Орловец и его сослуживец спрятали пострадавших. Затем раненые были эвакуированы. Бой заканчивали уже вдвоём.

Сейчас Сергей продолжает выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции.

ИА «Орелград»