Орловца наградили орденом за 58-часовой бой

2.12.2025 | 13:29 Новости, СВО

Он сражался с врагом в Донецкой Народной Республике.

Орден Мужества. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Орденом Мужества отметили нашего земляка по имени Сергей (с позывным «Чиж»).

Бой происходил в населённом пункте Весёлое в ДНР в январе 2024 года. Орловец командовал расчётом противотанковой пушки (известной как «Рапира»). Другими участниками стали ещё двое российских бойцов.

«По нашим ребятам били американская гаубица М777, «Град», танк. Позиция приняла на себя около 360 выстрелов противника. Из «Рапиры» было произведено 893 выстрела. Силами наших десантников были уничтожены восемь наёмных снайперов», – рассказала Валентина Остроушко, журналист, экс-депутат областного совета.

Двое защитников Отечества были ранены. Орловец и его сослуживец спрятали пострадавших. Затем раненые были эвакуированы. Бой заканчивали уже вдвоём.

Сейчас Сергей продолжает выполнять боевые задачи в рамках специальной военной операции.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU