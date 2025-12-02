В Орле у сквера Танкистов запретят стоянку транспорта

2.12.2025 | 13:43 Новости, Общество

Завтра в городе отметят День неизвестного солдата.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В связи с этим в районе сквера вводится временный запрет на стоянку транспортных средств. Он будет действовать с 06:00 до 11:00, сообщили в мэрии Орла.

Оставлять транспорт будет нельзя

  • на площади Мира (от Пушкина до Московской),
  • на улице Московской (от Фомина до дома по площади Мира, 4),
  • на улице Пушкина (от Фомина до 4-й Курской).

Известно, что митинг (6+) начнётся в 10 часов. Состоится возложение цветов.

Также завтра в Орле откроется выставка школьных проектов «Герои настоящего времени» (0+). Её создавали силами команд, собранных в школах региона. Проекты посвящены нашим землякам — участникам СВО.

Экспозицию представят в Военно-историческом музее. Открытие назначено на 13 часов.

Кроме того, 9 декабря на бульваре Победы в честь Дня Героев Отечества состоится ещё одно памятное мероприятие (6+).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU