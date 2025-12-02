В Орле у сквера Танкистов запретят стоянку транспорта

Завтра в городе отметят День неизвестного солдата.

В связи с этим в районе сквера вводится временный запрет на стоянку транспортных средств. Он будет действовать с 06:00 до 11:00, сообщили в мэрии Орла.

Оставлять транспорт будет нельзя

на площади Мира (от Пушкина до Московской),

на улице Московской (от Фомина до дома по площади Мира, 4),

на улице Пушкина (от Фомина до 4-й Курской).

Известно, что митинг (6+) начнётся в 10 часов. Состоится возложение цветов.

Также завтра в Орле откроется выставка школьных проектов «Герои настоящего времени» (0+). Её создавали силами команд, собранных в школах региона. Проекты посвящены нашим землякам — участникам СВО.

Экспозицию представят в Военно-историческом музее. Открытие назначено на 13 часов.

Кроме того, 9 декабря на бульваре Победы в честь Дня Героев Отечества состоится ещё одно памятное мероприятие (6+).

