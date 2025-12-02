Орловский губернатор может получить премию за репутацию

2.12.2025

Он вышел в финал.

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Премию «Региональная политика» вручает Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В этом году награду присудят уже в пятый раз.

Как сообщает экспертный клуб «Регион», Андрей Клычков вошёл в десятку претендентов в номинации в номинации «Региональный репутационный кейс». Среди его соперников, в том числе, курский губернатор Александр Хинштейн и петербургский глава Александр Беглов. Однако в этом списке Клычков значится под номером один.

«Изменения конфигурации регионального правительства могут укрепить позиции орловского губернатора… В правительстве Орловской области учреждено новое управление — мониторинга социальных процессов», – отмечается в публикации.

Церемония награждения состоится в конце января. В жюри премии вошли одиннадцать авторитетных политологов.

