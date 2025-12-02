Прогноз: рынок сбережений в 2026 году вырастет на 11%

2.12.2025 | 16:11 Новости, Экономика

Ожидаются доминирование краткосрочных депозитов и развитие персонализации.

Фото: ИА «Орелград»

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ Алексей Охорзин представил прогноз развития рынка сбережений на следующий год. Ожидается рост портфеля привлеченных средств — около 11 % (до 73 трлн руб.). По прогнозам, темпы прироста замедлятся по сравнению с 2025 годом (+14,5 %), но останутся выше уровня инфляции.

Главным стимулом для размещения средств остаются сохраняющиеся высокие ставки по накопительным продуктам и вкладам. Благодаря им рынок сбережений демонстрирует рекордный рост уже два года подряд. Динамика 2026 будет зависеть от действий ЦБ по смягчению денежно‑кредитной политики  и инфляционного давления (его снижение может привести к уменьшению ключевой ставки и ставок по вкладам).

По словам старшего вице‑президента ВТБ Алексея Охорзина, в следующем году на рынке сбережений будут доминировать краткосрочные депозиты. Также продолжится развитие персонализации – индивидуальных предложений для вкладчиков.

ИА “Орелград”


