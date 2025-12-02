Региональный образовательный сегмент выводят из эксплуатации

Ему на смену пришла информационная система Орловской области «Образование-57».

Правительство региона издало постановление «О выводе из эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в Орловской области». Одновременно признаны утратившими силу отдельные нормативные правовые акты регионального уровня.

Из преамбулы правительственного постановления следует, что дальнейшая эксплуатация регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся признана нецелесообразной, поскольку этой осенью была введена в эксплуатацию государственная информационная система Орловской области «Образование-57». Из постановления также следует, что указанный выше региональный сегмент выводится из эксплуатации с 1 декабря 2025 года.

Что касается новой информационной системы «Образование-57», то она была презентована на базе Регионального центра оценки качества образования в начале сентября 2025 года. С тех пор специалисты центра проводят семинары с работниками образования, обучая их работе с новой системой. «Образование-57» предназначено для всех дошкольных и общеобразовательных организаций региона.

В ходе самого первого совещания и последующих семинаров специалисты Регионального центра оценки качества образования подробно представили слушателям архитектуру РГИС «Образование-57», знакомили с функциональными возможностями и преимуществами новой системы, демонстрировали модули системы. Для администраций школ и детских садов были подготовлены детальные инструкции по работе с новой системой.

«Переход на новую платформу направлен на создание единого цифрового образовательного пространства Орловской области, что позволит автоматизировать ключевые административные и управленческие процессы, упростить сбор и анализ данных, а также повысить качество образовательных услуг», – сообщал ранее Региональный центр оценки качества образования.

ИА “Орелград”