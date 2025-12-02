Ипотеке в России пророчат в 2026 году оживление

Также ожидается выравнивание доли рыночных и льготных программ.

В преддверии 16‑го Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. представил прогноз развития ипотечного рынка. 2025 год завершается с итогом около 4,2 трлн руб. (снижение на 13% к 2024 из‑за спада в первом полугодии). В 2026 году ожидаемый объем выдач — 5,3 трлн руб. (рост примерно на четверть).

Восстановление рынка идет вслед за снижением ключевой ставки, но темпы сдерживаются высокими ставками по рыночным кредитам. Господдержка доминирует: в 2025 году около 75 % сделок приходится на льготные программы. Россияне предпочитают размещать средства на вкладах под повышенный процент, получая пассивный доход.

По словам Алексея Охорзина, в 2026 году рынок ипотеки ждет «потепление» с рекордными за последние годы продажами. Соотношение рыночных и льготных программ ожидается 1 : 1 (вместо нынешнего 1 : 3). Рефинансирование вряд ли окажет существенное влияние: объем кредитов, выданных по пиковым ставкам, невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже погашен.

Прогноз будет уточняться после определения финальных параметров «семейной ипотеки» и введения новых требований к подтверждению доходов заемщиков. Уже с 1 апреля 2026 года ужесточается расчет показателя долговой нагрузки. Если заемщик тратит более 50% дохода на обслуживание кредитов, это может стать основанием для отказа в выдаче нового. В последующем банки также обяжут использовать исключительно официальные сведения о доходах граждан при принятии решений о кредите: только данные СФР и ФНС без «модельного подхода» и выписок по счетам с нестабильными поступлениями.

ИА “Орелград”