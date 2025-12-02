Сборы налога на прибыль снизились на 140 миллионов рублей

Правительство отчиталось о бюджетных доходах.

Правительство Орловской области на заседании Орловского облсовета народных депутатов представило отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2025 года. Доходная часть за отчетный период времени составила 41,862 миллиарда рублей, сократившись на 3,1 процента, или на 1,263 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 27,486 миллиарда рублей. Они сложились с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,964 миллиарда рублей, или на 7,7 процента.

Поступления по налогам сложились следующим образом: по налогу на доходы физических лиц поступления за 9 месяцев 2025 года составили 9,995 миллиарда рублей, увеличившись на 3,9 процента. Прирост сборов по НДФЛ составил 372,3 миллиона рублей к уровню трех кварталов 2024 года. Платежи по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за прошедшие 9 месяцев сложились в объеме 2,594 миллиарда рублей, что на 197,3 миллиона, или на 8,2 процента больше, чем было годом ранее.

Рост поступлений по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2025 года составил 7,6 процента, или 137,9 миллиона рублей. В бюджет Орловской области поступило порядка 1,957 миллиарда рублей этого налога. При этом по налогу на прибыль организаций поступления за три квартала сложились в объеме 6,076 миллиарда рублей и снизились к аналогичному периоду 2024 года на 2,3 процента, или на 141,8 миллиона рублей. Власти объяснили это снижением налоговой базы по декларациям за 2024 год и 9 месяцев текущего года по ряду налогоплательщиков области.

В то же время акцизы на нефтепродукты принесли в областную казну 4,186 миллиарда рублей и выросли к уровню 9 месяцев 2024 года на 27,2 процента, или на 894,5 миллиона. А доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, за 9 месяцев 2025 года составили 582,2 миллиона рублей с ростом к уровню предыдущего года на 16,3 процента, или на 79,9 миллиона рублей.

В областном правительстве также отмечают, что поступления по неналоговым доходам за 9 месяцев 2025 года составили 1,414 миллиарда рублей и увеличились к аналогичному периоду 2024 года на 36,8 процента, или на 380,9 миллиона. Рост поступлений сложился за счет доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете на 238,5 миллиона рублей к 9 месяцам 2024 года.

ИА “Орелград”