В Орле открылась выставка «Наперекор судьбе»

Она организована в областной библиотеке в честь Международного дня инвалидов.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Наперекор судьбе», подготовленная в ознаменование Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря. Этот день – не праздник, акцентируют организаторы, его целью является привлечение внимания общества к проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. Поддержка таких граждан является одним из приоритетов социальной политики государства.

В качестве экспонатов на выставке представлены периодические издания «Социс», «Социальная политика и социология», «РФ сегодня», «Социальная работа» и др., педагогические издания «Педагогика», «Народное образование» и «Начальная школа». На их страницах ведущие специалисты обсуждают проблему получения образования детьми-инвалидами как на дому, так и в общеобразовательных учреждениях, социологи, экономисты, представители властных и общественных структур обсуждают актуальные проблемы социальной адаптации, комплексной реабилитации, трудовой занятости и создания условий для самореализации людей с ограниченными физическими возможностями.

«Путь в мир равных возможностей в сфере библиотечного пространства, реализации творческих способностей, причастности к физкультуре и спорту прослеживают страницы изданий: «Клуб», «Библиотечное дело», «Наука и жизнь», – говорят в «Бунинке». – Материалы, представленные на выставке, приводят к мысли о том, что инвалидность не приговор, благодаря консолидации усилий государства и общества на пути к равным возможностям».

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”