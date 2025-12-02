В Орле попробуют найти новое место для встреч гармонистов

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам орловского главы, к нему обратились с соответствующей просьбой. Сейчас в Орле существует целый сквер Гармонистов (фактически просто небольшая площадка, расположенная у Центрального рынка). Он появился в 2019-м году.

Здесь и собираются любители народного инструмента. Однако над сквером нависла угроза ликвидации.

Кроме того, это место устраивает не всех. «Сквер расположен возле рынка и дороги, что не очень удобно. Будем искать лучшие условия для талантливых людей», – отметил Андрей Клычков.

Губернатор планирует обсудить этот вопрос с мэром Орла Юрием Парахиным.

«Приятно видеть, когда люди счастливые и довольные , на гармони играют», – поделился руководитель региональной администрации.

ИА «Орелград»