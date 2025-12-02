В Орле вынесли приговор по аварийному ФАПу в Мураевке

2.12.2025 | 12:00 Важное, Криминал, Медицина, Новости

Гендиректор ООО «Зодчий» признан виновным в мошенничестве.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Дело рассматривал Заводской районный суд Орла. Речь шла о хищении около 8,7 миллиона рублей. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, генеральному директору ООО «Зодчий» Роману Титову вменялась 4-я часть соответствующей статьи УК (159).

В сентябре 2018-го года «Орёлгосзаказчик» заключил с ООО контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта. Объект создавали в Сосковском районе в деревне Мураевке.

Подрядчик выполнил часть работ, нарушив требования проектной документации и строительных норм. При этом заказчику представили акты с недостоверной информацией — где всё, якобы, соответствовало планам и правилам.

В результате некачественные работы были приняты. Бюджет перечислил ООО около 8,7 миллиона рублей.

В марте 2023 года «конструкция объекта фактически разрушилась». На данный момент ФАП признан аварийным, не подлежащим эксплуатации.

Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее суд вынес приговор замначальнику «Орёлгосзаказчика» Геннадию Бычкову, принимавшему объект. Его признали виновным в превышении должностных полномочий. Наказанием стал один год лишения свободы условно (с испытательным сроком в два года). Известно, что Бычков недоволен приговором и пытается обжаловать его.

