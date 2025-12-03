Орловские пожарные-добровольцы понадобились 453 раза

3.12.2025 | 10:43 Новости, Общество, Происшествия

Такова статистика с начала текущего года.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Столько раз участие в ликвидации последствий пожаров принимали добровольные пожарные дружины Орловской области. Это около 17% от общего числа зарегистрированных пожаров. В 46 случаях добровольцы справились полностью самостоятельно. Об этом рассказали в региональном Управлении МЧС.

«Помощь добровольцев для профессиональных пожарных и спасателей всегда бесценна», – отметили в ведомстве.

Сейчас на территории нашего региона действуют 295 добровольных пожарных подразделений. Это 225 дружины и 79 команд. Пожарные-добровольцы прикрывают 142 населенных пункта.

В этом году лучшими признали добровольную пожарную команду «Подзавалово» Урицкого района и добровольного пожарного Владимира Бородина из ДПК «Ливгидромаш» города Ливны.

ИА «Орелград»


