Сегодня в Орле выявляют нетрезвых водителей

3.12.2025 | 11:05 Новости

Дорожная полиция проводит масштабную операцию.

Фото: ИА «Орелград»

Сотрудники ГАИ дежурят в различных районах города. В рамках специального мероприятия они будут выявлять соответствующих нарушителей и объяснять им возможные последствия их поведения. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Водителей, которые вызовут подозрения, проверят на их общее состояние, а также на наличие алкоголя в крови.

Напомним, что повторное управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Подобным нарушителям может грозить даже лишение свободы на срок до двух лет.

