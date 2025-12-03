Сегодня в Орле выявляют нетрезвых водителей

Дорожная полиция проводит масштабную операцию.

Сотрудники ГАИ дежурят в различных районах города. В рамках специального мероприятия они будут выявлять соответствующих нарушителей и объяснять им возможные последствия их поведения. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Водителей, которые вызовут подозрения, проверят на их общее состояние, а также на наличие алкоголя в крови.

Напомним, что повторное управление автомобилем в нетрезвом виде может повлечь за собой уже не административную, а уголовную ответственность. Подобным нарушителям может грозить даже лишение свободы на срок до двух лет.

ИА «Орелград»