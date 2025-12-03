Прокурору пожаловались на неоплату муниципальных контрактов

Также ему сообщили о других нарушениях.

Жалобы были озвучены на личном приёме, который прокурор Орловской области Алексей Тимошин провёл совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в нашем регионе Евгением Лыкиным.

Известно, что на этот раз о возможных противозаконных действиях рассказали восемь предпринимателей. Проблемы касались неоплаты муниципальных контрактов, а также «нарушений уголовно-процессуального законодательства».

По поступившим обращениям были даны поручения о проведении проверок. Результаты данных мероприятий поставлены на личный контроль прокурора области .

ИА «Орелград»