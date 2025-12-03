Опасен ли эгоизм для любви, ответят одиннадцатиклассники

Орловским выпускникам раскрыли темы итогового сочинения.

В Орловской области одиннадцатиклассники приступили к написанию итогового сочинения. Положительный результат является одним из условий их допуска к итоговой аттестации. Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что на участие в итоговом сочинении (изложении) в регионе зарегистрировано 2874 выпускника текущего года, из них 2823 – на итоговое сочинение, 51 – на изложение. Также один выпускник прошлых лет зарегистрирован на сочинение.

В каждый комплект тем итогового сочинения включены по две темы из каждого раздела банка тем. Комплект тем для выпускников Орловской области раскрыли сегодня. Им предложены поразмышлять на следующие темы: «Опасен ли, по Вашему мнению, эгоизм для любви?»; «Какие поступки по отношению к другим свидетельствуют о духовной зрелости человека?»; «Что в семье самое главное?»; «Какое событие отечественной истории XIX века заставляет Вас задуматься о будущем?»; «В.М. Шукшин писал: «Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог». Кого из писателей Вы бы назвали таким знатоком человеческой души?»; «Зачем современному языку устаревшие слова?».

«В рамках заявленной темы сформулируйте свою позицию, докажите ее, подкрепляя аргументы примерами из опубликованных литературных произведений, – рекомендуют организаторы. – Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и орфографические нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарем). Сочинение пишите четко и разборчиво».

К слову, для написания итогового сочинения (изложения) в регионе определено 189 мест проведения на базе школ по месту обучения одиннадцатиклассников. Темы итогового сочинения были оглашены в 9 часов 45 минут. А ровно в 10 часов стартовало само испытание. На написание выпускникам отведено 3 часа 55 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья, а таковых в Орловской области 68 человек, добавлено еще 1,5 часа. Кстати, 12 выпускников с ограниченными возможностями здоровья пишут сочинение на дому.

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание даже фрагментов из какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста. Однако допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник. Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет».

При оценке сочинения особое внимание уделяется соблюдению требований объема (не менее 250 слов) и самостоятельности написания. Также необходимо получить «зачет» по первым двум из пяти критериев (соответствие теме и аргументация) и еще одному из трех оставшихся критериев (логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность). Результаты итогового сочинения (изложения) станут известны не позднее 17 декабря 2025 года.

ИА “Орелград”