Второй кадетский бал дадут в Орле

Губернский кадетский бал пройдет в «Бунинке».

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение губернского кадетского бала «Виват, кадет!». Мероприятие состоится 4 декабря в 11:00 в читальном зале библиотеки. Пройдет оно уже во второй раз, в канун Дня Героев Отечества по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Инициатором в библиотеке назвали атамана Орловского казачьего округа, казачьего полковника Павла Акулова.

«В этот день вспоминают и чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, – пояснили в «Бунинке». – Кадетский бал – это не только возможность напомнить молодым людям о важных страницах истории, но и сохранить красивую традицию проведения праздника творчества и приятных встреч».

Тем временем один кадетский бал в Орле уже состоялся. Он прошел 28 ноября в фойе концертного зала Орловского областного центра народного творчества. В нем приняли участие обучающиеся из школы № 53 города Орла, Черкасской средней образовательной школы, школы № 7 имени Н.В. Сиротинина города Орла и школы № 1 поселка Нарышкино. Зал наполнился звуками классической музыки, создавая неповторимую атмосферу, отметили организаторы. Кадеты, облаченные в форму, и их очаровательные дамы в бальных платьях кружились в вальсе, исполняли полонез и другие классические танцы.

«Грация и изящество движений, отточенные во время подготовки к балу, вызывали восхищение у зрителей. Кадетский бал стал не только праздником танца и красоты, но и важным событием в воспитании подрастающего поколения. Он позволил юным кадетам почувствовать себя частью истории и культуры своей страны, приобщиться к высоким моральным ценностям и укрепить чувство патриотизма», – рассказали в Орловском областном центре народного творчества.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»