На медстрахование добавили еще 306 миллионов рублей

Поправки в бюджет ТФОМСа согласовали областные парламентарии.

Депутаты Орловского облсовета утвердили поправки в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Общая сумма доходов бюджета на 2025 год увеличена на 15,59 миллиона рублей, по итогам года она составит 15,236 миллиарда рублей. В частности, на 1,043 миллиона рублей увеличена сумма штрафов, неустоек и пеней, поступающая в ТФОМС.

Речь идет о финансовых санкциях, уплаченных в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным фондом обязательного медицинского страхования по договорам или законам. Кроме того, на сумму 14,358 миллиона рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, поступающих в регион из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На стимулирующие выплаты медработникам дополнительно выделено 187,9 тысячи рублей. Эти средства являются целевыми, они также поступают из федерального центра в качестве финансового поощрения медицинских работников за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Такая поддержка предусмотрена распоряжением правительства Российской Федерации. После внесения поправок общий объем расходов бюджета ТФОМСа на 2025 год увеличен на 306,584 миллиона рублей. По итогам года он составит 15,537 миллиарда рублей.

Таким образом, у бюджета Фонда образовался немалый дефицит. Источником его погашения, судя по пояснительной записке, является остаток финансовых средств, который по состоянию на 1 января 2025 года составил 300,107 миллиона рублей. Также был уточнен размер нормированного страхового запаса, формирующегося в составе бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Орловской области. На 2025 год он составит 2,108 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»