Клычков получил подарок от Лежневой

В его лице нашему региону преподнесли вышивку Должностного знака губернатора Орловской области.

Об этом Андрей Клычков рассказал в своих соцсетях. При этом губернатор отметил, что именно Евгения Лежнева, мастер художественной и геральдической вышивки, помогла внедрить «Орловский спис» в современную моду.

«Работы мастера пользуются популярностью среди жителей и гостей региона, становясь желанными сувенирами», – написал Андрей Клычков.

Также он высоко оценил подарок – вышивку Должностного знака губернатора. «Уверен, что он займет достойное место в экспозиции символов области», – указал Клычков.

Напомним, знак был утверждён в 2014 году. Это гербовая подвеска (с цепью для ношения на шее). На ней изображены символы нашего региона – двуглавый орёл, крепость, золотые колосья и серебряная книга.

Знак является государственной собственностью Орловской области и хранится в рабочем кабинете губернатора.

ИА «Орелград»