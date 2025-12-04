Страховщики не смогли отсудить компенсацию за разбитый автомобиль

Суд отклонил иск о возмещении ущерба в порядке регресса.

Любопытное гражданское дело рассмотрел Глазуновский районный суд Орловской области. Он отказал в удовлетворении иска ПАО СК «Росгосстрах» о возмещении ущерба в порядке регресса. Как сообщили в пресс-службе суда, основанием для обращения с иском послужило дорожно-транспортное происшествие. Ранее было установлено, что ДТП произошло по вине ответчика, который находился за рулем автомобиля марки ГАЗ-3302.

Сам автомобиль принадлежит третьему лицу. «Волга» врезалась в автомобиль марки Toyota RAV4. Последний получил серьезные механические повреждения. По версии истца, ДТП было оформлено без участия уполномоченных на это сотрудников полиции. Участники дорожного происшествия сами, на месте заполнили типовое извещение.

По мнению истца, ответчик, то есть виновник ДТП, не выполнил требование страховой компании о предоставлении ей транспортного средства на осмотр. И тем самым лишил страховщиков права на объективную проверку обстоятельств аварии и объема причиненного ущерба. При этом компания не оспаривала факт выплаты потерпевшему, то есть владельцу разбитой иномарки, страхового возмещения.

Сумму последнего страховщики в суде пытались взыскать с виновника ДТП в порядке регресса. В счет возмещения они просили взыскать в их пользу 83 958,5 рубля. Также просили возложить на ответчика судебные расходы в размере 4000 рублей. Однако суд при проведении разбирательства достоверно установил, что страховая компания произвела выплату потерпевшему страхового возмещения до даты истечения срока хранения в отделении связи направленного ответчику уведомления.

«В связи с чем суд пришел к выводу, что страховщик достоверно установил наличие страхового случая, определил размер подлежащих возмещению по договору ОСАГО убытков без осмотра транспортного средства виновника дорожно-транспортного происшествия, на основании имеющихся у страховой компании сведений, которые являлись достаточными для принятия решения о необходимости исполнения своей обязанности по осуществлению страховой выплаты в пользу потерпевшего», – пояснили в пресс-службе суда.

Кроме того, оказалось, что настоящему владельцу автомобиля ГАЗ-3302 уведомление о предоставлении автомобиля на осмотр не направлялось. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии нарушения прав страховой компании и отказал в удовлетворении заявленных ею требований. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано, отметила пресс-служба Глазуновского районного суда.

ИА “Орелград”