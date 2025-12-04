Медикам больницы Боткина вручили награды Минздрава

Орловских врачей и медсестёр отметили грамотами и благодарностями.
Также двоих медиков признали «Отличниками здравоохранения». Соответствующие нагрудные знаки получили Ирина Васютина (заведующая нефрологическим отделением) и Ольга Ставцева (старшая медсестра отделения реанимации-анестезиологии).
Почётными грамотами Министерства здравоохранения России отмечены Александр Кирсанов, врач-трансфузиолог, и Юлия Миронова, врач неврологического отделения стационара.
Благодарность министра здравоохранения России объявлена:
- Оксане Воронецкой (старшая медсестра отделения лучевой диагностики),
- Ирине Гореловой (старшая медсестра 2-го терапевтического отделения поликлиники),
- Наталье Подлегаевой (заместитель главного врача по оргметодработе),
- Алексею Тулякову (заведующий травмпунктом),
- Оксане Чевякиной (старшая медсестра отделения новорожденных),
- Сергею Якушеву (заведующий 1-м родильным отделением).
Кроме того, троих врачей-стажёров поощрили благодарностями Департамента здравоохранения Орловской области. Это Кирилл Дмитренок, Анастасия Курыкина и Кирилл Сергеев.
ИА «Орелград»