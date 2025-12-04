Медикам больницы Боткина вручили награды Минздрава

4.12.2025 | 12:09 Медицина, Новости

Орловских врачей и медсестёр отметили грамотами и благодарностями.

Также двоих медиков признали «Отличниками здравоохранения». Соответствующие нагрудные знаки получили Ирина Васютина (заведующая нефрологическим отделением) и Ольга Ставцева (старшая медсестра отделения реанимации-анестезиологии).

Почётными грамотами Министерства здравоохранения России отмечены Александр Кирсанов, врач-трансфузиолог, и Юлия Миронова, врач неврологического отделения стационара.

Благодарность министра здравоохранения России объявлена:

  • Оксане Воронецкой (старшая медсестра отделения лучевой диагностики),
  • Ирине Гореловой (старшая медсестра 2-го терапевтического отделения поликлиники),
  • Наталье Подлегаевой (заместитель главного врача по оргметодработе),
  • Алексею Тулякову (заведующий травмпунктом),
  • Оксане Чевякиной (старшая медсестра отделения новорожденных),
  • Сергею Якушеву (заведующий 1-м родильным отделением).

Кроме того, троих врачей-стажёров поощрили благодарностями Департамента здравоохранения Орловской области. Это Кирилл Дмитренок, Анастасия Курыкина и Кирилл Сергеев.

