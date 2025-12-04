Орловцы продолжают экономить на проезде в общественном транспорте

Актуальное предложение платежной системы «Мир» позволяет снизить стоимость каждой поездки на 6 рублей.

С 1 сентября 2025 года жители Орловской области активно участвуют в акции платежной системы «Мир», позволяющей экономить на проезде в общественном транспорте. Суммарная экономия пассажиров за три месяца превысила 3,3 млн рублей.

Как это работает?

Предложение со скидкой дает возможность снизить стоимость каждой поездки на 6 рублей. Для этого нужно предварительно загрузить карту «Мир» в смартфон через Mir Pay или другое совместимое приложение. В транспорте приложить мобильное устройство с поддержкой NFC к терминалу. Списание будет произведено со скидкой.

В акции участвуют все карты «Мир», в том числе виртуальные. Важно: скидка предоставляется только при оплате через смартфон — по пластиковым картам «Мир» не действует.

Возможно несколько оплат одним устройством на одном рейсе (если нет технических ограничений перевозчика). Проверить сумму списания можно в мобильном приложении банка или через push/СМС‑уведомления.

«Важно отметить, что при использовании Mir Pay или других мобильных платежных сервисов подключение к сети интернет не требуется. Поэтому пассажирам не стоит беспокоиться при оплате поездок с телефона − даже если интернет-соединение нестабильно, скидка на проезд будет применена автоматически», — подчеркнула директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Где действует предложение?

Предложение со скидкой продлится до 31 декабря 2025 года и охватывает автобусы по всей Орловской области, троллейбусы и трамваи в Орле. На сегодняшний день 750 транспортных средств оснащены необходимыми терминалами, более 200 маршрутов участвуют в акции. Со скидкой можно воспользоваться услугами областного «АТП», Трамвайно‑троллейбусного предприятия Орла, Мценского «Коммунальщика», Покровской коммунально‑транспортной службы, а также ряда коммерческих перевозчиков и ИП. Их транспорт обслуживает как городские, так и пригородные маршруты (в пределах муниципалитетов, между районами, по улицам крупных городов). Все затраты на компенсацию скидок несут организаторы акции — для перевозчиков это не влечет дополнительных расходов.

По данным Минтранса, в 2024 году в Орловской области было перевезено около 85 млн пассажиров. За 10 месяцев 2025 года — порядка 72 млн человек (на 3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года). Самые загруженные маршруты: городские автобусы № 1, 5, 7, 12, 19 и трамваи № 1 и 4, пригородные «Орел – Мценск», «Орел – Болхов», «Орел – Нарышкино». По всем этим и другим маршрутам до 31 декабря 2025 года включительно проезд в общественном транспорте Орловской области будет стоить дешевле на 6 рублей. Полный перечень маршрутов и правила участия доступны на сайте vamprivet.ru.

О платежной системе «Мир»

«Мир» — российская национальная платежная система. Более 220 банков участвуют в приеме и обслуживании карт. Свыше 210 банков выпускают карты (выдано более 468 млн экземпляров). Держатели карт могут получать дополнительные преимущества, включая кешбэк у партнеров.

