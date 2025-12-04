В Орле поправляют документы по строительству станции Наугорского ВЗУ

Однако строительные и монтажные работы на объекте завершены.

Станцию водоподготовки Наугорского водозаборного узла построили в этом году. Работы велись в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Акты выполненных работ направлены в Росстройконтроль. Устраняются замечания по исполнительной документации», – рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области.

Подрядчику выплачен аванс — 34,9 миллиона рублей (из общей стоимости реконструкции в 69,8 миллиона).

Также в рамках данного федерального проекта была проведена реконструкция ещё двух объектов. В посёлке Колпна отремонтировали станцию перекачки по улице Луговой (33,4 миллиона рублей) и канализацию по улице Титова (4,8 миллиона).

«Оба объекта завершены, финансирование направлено подрядчикам», – уточнили в пресс-службе.

