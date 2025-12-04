В Орле поправляют документы по строительству станции Наугорского ВЗУ

4.12.2025 | 15:15 ЖКХ, Новости

Однако строительные и монтажные работы на объекте завершены.

Фото: ИА «Орелград»

Станцию водоподготовки Наугорского водозаборного узла построили в этом году. Работы велись в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Акты выполненных работ направлены в Росстройконтроль. Устраняются замечания по исполнительной документации», – рассказали в пресс-службе губернатора Орловской области.

Подрядчику выплачен аванс — 34,9 миллиона рублей (из общей стоимости реконструкции в 69,8 миллиона).

Также в рамках данного федерального проекта была проведена реконструкция ещё двух объектов. В посёлке Колпна отремонтировали станцию перекачки по улице Луговой (33,4 миллиона рублей) и канализацию по улице Титова (4,8 миллиона).

«Оба объекта завершены, финансирование направлено подрядчикам», – уточнили в пресс-службе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU