Орловцам расскажут, как раскрыть тайны родословной

Специальное обучающее мероприятие проведёт Государственный архив Орловской области.

Оно состоится 19 декабря в 15:00. Лекцию прочтут в актовом зале здания областного архива (город Орёл, Лескова, 24). состоится

Лекция «Моя родословная» ориентирована на начинающих исследователей. Специалисты расскажут об основных источниках генеалогической информации, а также раскроют алгоритмы таких исследований. Запланирована и демонстрация архивных документов.

Мероприятие является бесплатным. Однако чтобы стать слушателем, потребуется предварительная запись – по телефону 41–05–70.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»