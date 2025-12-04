В Орле прошла акция в поддержку птиц

Теперь у них есть кормушки и корм.
Акцию провели волонтёры из организаций «Ресурсный центр» и «Кот и Пёс». Они приобрели кормушки и корм.
Комфортабельные места для зимовки пернатых оборудовали на набережной Дубровинского — на липовой аллее. Поучаствовать в этом смогли все желающие.
Волонтёры обещают пополнять кормушки на протяжении всего холодного сезона.
Акция прошла в рамках всероссийской программы «Месяц добрых дел». Она проводится в преддверии пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
ИА «Орелград»