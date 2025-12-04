В Орле прошла акция в поддержку птиц

4.12.2025 | 12:25 Новости, Общество

Теперь у них есть кормушки и корм.

Фото: Виталия Румянцева

Акцию провели волонтёры из организаций «Ресурсный центр» и «Кот и Пёс». Они приобрели кормушки и корм.

Комфортабельные места для зимовки пернатых оборудовали на набережной Дубровинского — на липовой аллее. Поучаствовать в этом смогли все желающие.

Волонтёры обещают пополнять кормушки на протяжении всего холодного сезона.

Акция прошла в рамках всероссийской программы «Месяц добрых дел». Она проводится в преддверии пятого Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

