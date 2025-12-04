2026 год может стать привлекательным для инвесторов

В цикле снижения ключевой ставки.

На форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ВТБ «Мои Инвестиции» представил прогноз и стратегию на 2026 год. По оценке аналитиков, этот период способен оказаться одним из самых перспективных для инвесторов за последние годы.

Среди ключевых факторов привлекательности отмечено снижение ключевой ставки. Цикл продолжается, что традиционно поддерживает рост стоимости финансовых активов. Долговые инструменты предлагают премию к депозитам, а акции сохраняют высокий потенциал роста.

Российская экономика переходит от интенсивного роста к умеренному охлаждению. Прогноз по ВВП: 1,2 % (базовый сценарий) или 2,5 % (позитивный сценарий). На конец 2026 года ключевая ставка может оказаться на уровне 13 %. Ожидается постепенное ослабление рубля из-за снижения цен на российскую нефть, восстановления импорта, сокращения валютных продаж Центральным Банком России в рамках операций с Фондом национального благосостояния.

Долгосрочные облигации федерального займа в условиях снижения ключевой ставки могут принести 22–25 % доходности за год. Корпоративные облигации (рейтинг АА) — 17–18 % годовых. Валютные облигации остаются ключевым инструментом диверсификации с доходностью 7–8 %.

Инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Корнилов, подчеркнул, что цикл снижения ключевой ставки, по прогнозам, продолжится в следующем году.

«Это, как правило, позитивно для роста стоимости финансовых активов», – отметил эксперт.

