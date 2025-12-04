В Орловской области собрали один миллион тонн масличных культур

Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

Он оценил это как «впечатляющий результат».

На данный момент в области намолочено 490 тысяч тонн сои, 349 тонн рапса, 120 тысяч тонн подсолнечника и 50 тысяч тонн масличного льна.

Практически по всем культурам фиксируется превышение показателей минувшего года. По сое — на 40 тысяч тонн, по масличному льну — на 26 тысяч, по рапсу — на 23 тысячи.

Всего в этом году в области под масличные культуры отвели на 53 гектара больше, чем в 2024-м.

«Уборка ещё не завершена, так что ждем новые рекорды!» – указал Клычков.

Также губернатор отметил повышение показателей переработки масличных культур. За 10 месяцев в регионе выпустили 217,4 тысячи тонн растительного масла. Это уже на 22,7% больше, чем в минувшем году.

В 2024-м Орловская область заняла третье место в России по валовому сбору рапса и производству рапсового масла.

ИА «Орелград»