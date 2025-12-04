СМИ сообщили о новом главе орловского депздрава

4.12.2025 | 11:25 Важное, Медицина, Новости

Должность занял Константин Бобраков.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Такую информацию опубликовал «Орёлтаймс». По данным издания, назначение произошло сегодня.

Ранее Бобраков руководил Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. До этого он работал главным врачом Орловской психиатрической больницы.

Отметим, что он уже руководил и орловским Департаментом здравоохранения — правда, на правах исполняющего обязанности (в 2013-м году).

Это уже седьмой глава депздрава области за период с 2017 года по настоящее время. Предыдущий, Александр Альянов, был уволен в сентябре текущего года после публичного разноса губернатора.

ИА «Орелград»


