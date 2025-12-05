На Орловщине незаконно вырубили деревьев на полмиллиона

5.12.2025 | 11:40 Криминал, Новости

Полиция проводит расследование.

vestiorel.ru

Нарушение зафиксировали в Новосильском лесничестве.

Как сообщают «Вести-Орёл», пропали 6,7 кубометров древесины. «Чёрный лесоруб» погубил шесть деревьев — дубы и берёзы, а также одну лиственницу.

В ситуации разбираются сотрудники межмуниципального отделения МВД России «Новосильское».

Злоумышленнику предстоит не только возместить ущерб, но и заплатить штраф за каждое дерево. Для физических лиц это до четырёх тысяч рублей, для должностных — до 50, для юридических — до 500.

ИА «Орелград»


