Орловцев позвали на открытие новогодней ёлки

5.12.2025 | 11:30 Новости, Общество

Мероприятие пройдёт в Орле в Детском парке 12 декабря.

Фото: ИА “Орелград”

Детей и взрослых будут ждать у фонтана «Кони» в 12:00. «Приходите всей семьёй — будет по‑настоящему сказочно!» — пообещали организаторы.

Здесь же пройдёт торжественное награждение победителей Международного конкурса творческих работ «Волшебный валенок».

Орёл продолжают украшать к Новому году. Так, несколько дней назад новую ёлку установили у городского ЗАГСа, в сквере Орловских литераторов. Кроме того, на Ленинском (Александровскому) мосту появились 20 вазонов с искусственными елями.

Ранее новогоднее дерево разместили у «Трилистника», на перекрёстке Брестской и Тургенева.

Возрастное ограничение 0+

ИА «Орелград»


