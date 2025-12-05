Орловцев позвали на открытие новогодней ёлки

Мероприятие пройдёт в Орле в Детском парке 12 декабря.

Детей и взрослых будут ждать у фонтана «Кони» в 12:00. «Приходите всей семьёй — будет по‑настоящему сказочно!» — пообещали организаторы.

Здесь же пройдёт торжественное награждение победителей Международного конкурса творческих работ «Волшебный валенок».

Орёл продолжают украшать к Новому году. Так, несколько дней назад новую ёлку установили у городского ЗАГСа, в сквере Орловских литераторов. Кроме того, на Ленинском (Александровскому) мосту появились 20 вазонов с искусственными елями.

Ранее новогоднее дерево разместили у «Трилистника», на перекрёстке Брестской и Тургенева.

Возрастное ограничение 0+

ИА «Орелград»