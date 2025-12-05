Нефтяную и газовую отрасли ждет рост добычи и смещение экспорта на Восток

Российские компании не только сохраняют стабильность, но и формируют новые точки роста, укрепляя позиции в мировой энергетической системе.

На 16‑м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» член правления ВТБ Виталий Сергейчук представил прогнозы развития топливно‑энергетического комплекса России. В 2026 году объем добычи нефти может увеличиться почти на 6 % — до 9,7 млн барр./сут. (при условии смягчения ограничений в рамках сделки ОПЕК+). По итогам 2025 года средний уровень добычи составит 9,2 млн барр./сут. (без учета газового конденсата).

Мировой спрос на нефть будет расти до 2050 года со средним темпом около 0,5 % в год. К 2030 году глобальный спрос достигнет 107,6 млн барр./сут. К 2035 году показатель превысит 110 млн барр./сут.

К 2030 году ожидается полуторакратный рост поставок российского трубопроводного газа в Китай по сравнению с прогнозируемым уровнем 2025 года. Объем достигнет 56 млрд куб. м в год, из которых: 44 млрд куб. м — по магистрали «Сила Сибири»; 12 млрд куб. м — по Дальневосточному маршруту.

Виталий Сергейчук подчеркнул, что российская энергетика успешно адаптируется к изменениям на мировом рынке. Идет смещение экспортных потоков в сторону Востока (прежде всего — Китая). Устойчивый глобальный спрос на нефть создает основу для долгосрочного развития отрасли.

Прогнозы ВТБ указывают на два ключевых тренда — увеличение внутренней добычи нефти и стратегическое расширение газового экспорта в Азиатский регион, что позволит России сохранить влияние на глобальных энергетических рынках.

