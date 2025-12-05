На Орловщину поступила новая партия лизинговых автобусов

5.12.2025 | 11:25 Новости, Транспорт

В Орёл прибыло пять новых «ЛиАЗов 5292».

Фото: КУ ОО “Организатор перевозок”

Об этом сообщили в «Организаторе перевозок».

Автобусы являются низкопольными. В ближайшее время они выйдут на межмуниципальные маршруты №352 «Знаменка – Автовокзал – Хардиково» и №403 «Орёл – Мценск». Направления выбрали на основе анализа обращений граждан.

В ближайшее время ожидается поставка ещё четырёх аналогичных транспортных средств.

Ранее, 1 декабря, в Орловскую область поступило 25 автобусов. Они будут обслуживать именно межмуниципальные маршруты.

