Орловские ветучастки пустят с молотка по минимальной цене

На ранее объявленные торги никто так и не заявился.

Губернатор Андрей Клычков распорядился продать на аукционе в электронной форме по минимально допустимой цене государственное имущество Орловской области. Речь идет о зданиях двух теперь уже бывших ветеринарных участков, которые пойдут с молотка вместе с земельными участками под ними. Оба лота ранее неоднократно выставлялись на торги, но каждый раз аукционы признавали несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

Между тем, оба объекта включены в план приватизации государственного имущества Орловской области. Так, в первом случае на аукционе в очередной раз попытаются продать Успенский ветучасток, расположенный в поселке Успенском Апальковского сельского поселения Кромского района. Вместе с ним в лот войдет земельный участок общей площадью 1125 квадратных метров.

Губернатор Клычков распорядился продать его по минимально допустимой цене, которая установлена в размере 26 882,8 рубля.

Второй лот выставят на продажу всего за 20 881,9 рубля – это тоже минимально допустимая цена. В данном случае речь идет о ветеринарном участке, расположенном в деревне Арбузово Гуторовского сельского поселения Кромского района. Общая площадь земельного участка под ним составляет 1331 квадратный метр. Денежные средства от оплаты приватизируемого государственного имущества должны быть перечислены в бюджет Орловской области не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.

Во исполнение распоряжения правительства Орловской области от 11 июня 2024 года, организовать и провести торги губернатор поручил акционерному обществу «Российский аукционный дом». Эта компания уже не первый год занимается продажами приватизируемого государственного имущества, находящегося в собственности Орловской области. От имени региона с продавцом взаимодействует департамент государственного имущества и земельных отношений. Торги по продаже ветучастков должны быть проведены в течение четырех месяцев с даты подписания губернатором распоряжения. Но, вероятно, тянуть с этим департамент не станет.

ИА “Орелград”