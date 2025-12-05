Нелегальную свалку из шпал ликвидировали в Орле

Свалка долгое время портила вид и не только.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала результаты проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды при содержании полосы отвода железной дороги вблизи станции Лужки Орловские. В ходе проверки была обнаружена свалка, состоящая в основном из отработавших свой срок деревянных шпал. Она оказалась несанкционированной. Причем существовала эта свалка довольно долго.

«Орловской дистанцией пути ОАО «РЖД» мер к ее ликвидации в течение длительного периода времени не принималось, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой в адрес дистанции, свалка ликвидирована».

Этим дело не ограничилось, так как по требованию надзорного ведомства сразу три должностных лица указанной выше организации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Досталось и самой организации. По постановлению прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Компанию наказали штрафом, размер которого в прокуратуре называть не стали.

Напомним, чуть ранее Орловской транспортной прокуратурой совместно со специалистами Росприроднадзора была проведена проверка Пассажирского вагонного депо Орел АО «Федеральная пассажирская компания». И тогда были выявлены аналогичные нарушения, а именно «факты складирования отходов (железнодорожных деревянных шпал, пропитанных антисептическими средствами, отработанных ртутных, люминесцентных ламп) на земельном участке на территории депо в полосе отвода железной дороги». Итогом стало возбуждение ряда административных дел по статьям 8.1 и 8.2 КоАП РФ и штрафы для должностных лиц компании.

ИА “Орелград”