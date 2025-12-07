Мошенники начали зазывать орловцев на налоговые семинары

Настоящие налоговики призывают жителям региона не доверять их фейковым подражателям.

Новую схему мошенничества выявили в Орловской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. Аферисты начали выдавать за сотрудников региональной налоговой службы в телеграм-каналах. Мошенники приглашают граждан записаться на налоговый семинар. Участие в таком «мероприятии», естественно, бесплатное. Но есть нюанс: для записи на «семинар» аферисты требуют предоставить им персональные данные, а именно паспортные данные, номер СНИЛС и прочее.

«Управление налоговой службы Орловской области обращает внимание, что информация о проведении мероприятий доводится до сведения граждан строго из официальных источников, например на официальном сайте ФНС России в разделе «График публичных мероприятий для налогоплательщиков», по телекоммуникационным каналам связи или из анонсов новостей местных СМИ», – официально сообщает ведомство.

Кроме того, настоящие налоговики рекомендуют жителям Орловской области в случае выявления информационного мошенничества пользоваться функционалом площадки «АнтиФейк». Напомним, это новый проект, запущенный 1 декабря 2025 года в Орловской области с целью пресечения и оперативного опровержения информационных провокаций. Старт его работы анонсировал губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня противостояние с врагом идет не только на линии фронта. Противник активно создает многочисленные фейки в соцсетях – вы и сами, наверняка, с ними сталкивались», – отметил глава региона. В пресс-службе губернатора добавили, что в текущем году Центр управления регионом выявил 56 фейков в публичном поле. Это были поддельные документы, ложные сообщения о планируемых терактах и даже сгенерированные с помощью нейросетей заявления официальных лиц.

«Для выявления и оперативного опровержения новых информационных провокаций в Орловской области запущен проект «АнтиФейк». Цель – организовать единый канал верификации информации для жителей региона, журналистов, администраторов каналов и сообществ. Это полностью официальная площадка для опровержений, формирования базы всех региональных фейков, а также размещения методических материалов по борьбе с дезинформацией!» – заявил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»